Olgiate Comasco, anziano si perde nei boschi: ritrovato dopo una notte di ricerche

Olgiate Comasco (Como), 5 luglio 2023 - Si sono conclude alle 7.30 di questa mattina le operazioni di ricerca di un ultranovantenne che era sparito da casa ieri sera a Olgiate Comasco. L'uomo era riuscito a eludere il controllo dei famigliari che si sono immediatamente mobilitati per cercarlo vicino a casa, ma senza successo, così hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco insieme ai volontari lo hanno cercato per tutta la notte nei boschi intorno alla città alla luce delle torce e delle fotoelettriche, ma solo questa mattina l’anziano è stato ritrovato, spaventato e in precarie condizioni di salute, vicino a un piccolo corso d’acqua in località Boscone. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.