Olgiate, scoperto a rientrare dalla Svizzera con accessori Chanel falsi

Olgiate Comasco, 30 settembre 2024 - Durante i controlli su strada effettuati dalla Guardia di finanza nel fine settimana, nella zona dell’Olgiatese a ridosso del confine Svizzero, è stato fermato un cittadino di nazionalità cinese residente in Italia, che rientrava in Italia con prodotti con segni falsi. In particolare, si trattava di componenti necessari per confezionare borse di una nota griffe, Chanel, il cui prezzo, per ogni singolo articolo può superare i 10mila euro. Dopo il sequestro della merce, il responsabile è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Inoltre tra le località di Valsolda e Lanzo Intelvi, sono stati sequestrati in via amministrativa, per contrabbando, 14 capi di abbigliamento di noti marchi, del valore di oltre 1200 euro, introdotti illecitamente in Italia.