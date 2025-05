Offese poliziotta. Condannato Adducci

Un fumogeno acceso durante un corteo di Fridays for Future di tre anni fa e gli insulti a una sovrintendente di polizia. Accuse con le quali era finito a processo Roberto Adduci, 34 anni, comasco ex candidato sindaco alle amministrative del 2022 di Como con la lista Assemblee Popolari, condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa per il solo oltraggio a pubblico ufficiale. Adduci aveva acceso un fumogeno in mezzo alla gente, ritenuto pericoloso. Si era poi rivolto a una sovrintendente di polizia offendendola e concludendo le sue invettive con la frase "io ti denuncio e ti renderò la vita difficile". Difeso dall’avvocato Simone Bosisio, è stato assolto per l’accensione del fumogeno e condannato per il solo oltraggio. A luglio comparirà di nuovo a processo, con l’accusa di aver aggredito i poliziotti durante una protesta non autorizzata organizzata alle spalle del carcere Bassone il 9 febbraio, quando era stato arrestato dalla Digos di Como. Pa.Pi.