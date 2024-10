Nuovi controlli: una telecamera ogni 180 abitanti

Sono 24 le nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo a Lecco, grazie al finanziamento di 270mila euro che il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno. È stato annunciato ieri mattina durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i risultati operativi della Polizia locale, nel periodo estivo, da luglio a settembre. All’incontro, a cui erano presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e la comandante della Polizia Locale Monica Porta, il vicesindaco Simona Piazza ha annunciato l’arrivo dei nuovi impianti, grazie ai 90mila euro che arriveranno da Roma, per il progetto "Eyes on Lecco". Andranno a integrare le alle 215 telecamere già attive sul territorio, per creare una struttura di osservazione innovativa, il cui valore è di 180 mila euro, suddivisi in parti uguali tra Comune e Ministero. Le nuove 24 telecamere, saranno 19 fisse, e 5 per la lettura delle targhe, portando quindi il sistema di videosorveglianza presente in città a 239 postazioni complessive. Una di queste, sarà posizionata al Parco Eunice Kennedy, dove negli ultimi tempi si sono verificati problemi di ordine pubblico.

Per quanto riguarda l’attività di polizia locale dei tre mesi estivi, sono stati realizzati 19 servizi di ordine pubblico, coordinati dalla Questura, nelle zone della stazione e Isolago, in centro e sul lungolago, e alle Meridiane, che hanno impiegato 76 agenti in 456 ore di servizio. I servizi a piedi, per un totale di 218 ore nei tre mesi, hanno consentito di accertare 48 violazioni per divieto di balneazione, 40 di natura amministrativa e di notificare un ordine di allontanamento. Complessivamente sono state identificate 623 persone, controllati 603 veicoli, 143 i conducenti sottoposti ad alcoltest e 2 trovati positivi. Pa.Pi.