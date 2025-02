Contro la Milano Meda a pagamento, petizione di sindaci e Pd al Pirellone: “I centri abitati saranno soffocati dal traffico”

Novedrate (Como) – La Milano Meda a pagaamento rischia di aumentare in maniera considerevole il traffico lungo la Novedratese, già messa a dura prova dal traffico ordinario. “Sosteniamo i sindaci, anche quelli della provincia che stanno dimostrando tutta la loro preoccupazione - spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale Pd -. Grazie all’istituzione del tavolo permanente in Regione Lombardia abbiamo ottenuto l’avvio dello studio del piano del traffico anche per il Comasco. È evidente che, per evitare di pagare questo scandaloso pedaggio, i mezzi si riverseranno nei centri abitati, creando una situazione insostenibile e peggiorando la qualità della vita di abitanti e pendolari”.

Il Pd ha promosso una petizione che chiede la gratuità della tratta, raccogliendo oltre 10mila firme. “Il cantiere non inizierà prima di novembre. Sarebbe importante che Regione riuscisse nel frattempo a mettere in atto strategie per canalizzare il traffico su strade il più possibile lontane dagli abitati - prosegue Orsenigo -. Inoltre, è urgente un piano del servizio pubblico locale in grado di migliorare le performance e incentivare l’uso dei treni”.

Carla Gaiani, segretaria Pd per la provincia di Como, ricorda il pessimo rapporto tra Pedemontana e Lario. “Quest’opera si sta dimostrando dannosa per l’ambiente e le tasche dei cittadini: è inaccettabile che nella tratta Lentate-Bovisio Masciago arriverà a costare circa 5 euro tra andata e ritorno, per un totale di oltre 100 euro al mese”.

La Regione, accusa Gaiani, “non può continuare a scaricare i conti in pesante rosso che Pedemontana non riesce a ripianare. Parliamo di perdite per circa 106 milioni di euro e di un debito totale stimato di oltre 390 milioni, che viene scaricato sui cittadini lombardi, facendo pagare il pedaggio alle migliaia di pendolari che ogni giorno già utilizzano gratuitamente la Milano-Meda”. Martedì sarà discussa una mozione presentata dai Dem in consiglio regionale, che ha l’obiettivo di impegnare la Giunta a garantire la gratuità della SS35.