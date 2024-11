Notte di paura in paese. Rogo all’ex parrocchiale

È stata una notte di paura quella di domenica a Foppenico dove a prendere fuoco è stato il tetto dell’ex casa parrocchiale in via Calvi, nel luogo che un tempo ospitava il vecchio oratorio. Le fiamme sono divampate attorno alle 4.30 del mattino, quando i residenti sono stati svegliati dall’odore del fumo. In pochi minuti il rogo si è propagato a buona parte della copertura, minacciando da vicino anche il tetto della chiesa di San Michele che non è stato raggiunto per l’arrivo, mai come in questa circostanza provvidenziale, dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti quattro squadre: due dal comando di Lecco e altre due dal distaccamento di Valmadrera, per un totale di 14 uomini che sono stati impegnati per oltre tre ore nelle operazioni necessarie per circoscrivere il rogo e poi spegnerlo definitivamente. Alla fine l’edificio ha subito danni ingenti alla copertura, ma le case vicine sono state salvate così come la chiesa dedicata a San Michele. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte che hanno regolato il passaggio dei mezzi, di soccorso e non, garantendo la sicurezza dei residenti.