Non solo esposizioni Lariofiere hub di eventi

Da centro espositivo si sta trasformando in un hub polifunzionale: Lariofiere negli ultimi giorni ha organizzato presentazioni ed eventi, diversi tra loro, che hanno attirato un pubblico di oltre 2mila persone. "Lo svolgimento e il successo di molteplici iniziative quasi in contemporanea – spiega il presidente di Fondazione Lariofiere, Fabio Dadati – testimonia quanto il lavoro di ristrutturazione e riqualificazione del quartiere, unito a una riorganizzazione interna, che ha anche prodotto un’efficiente divisione dedicata ai servizi di ristorazione, ha consentito alla struttura di Lariofiere di proporsi con convinzione sul mercato come hub polifunzionale". A partire dall’anno scorso il polo espositivo delle province di Como e Lecco è stato al centro di una serie di interventi di sistemazione e ammodernamento costati oltre 2 milioni. Il padiglione C, riconvertito in centro vaccinale durante il Covid, è stato attrezzato per ospitare spettacoli ed eventi con una capienza fino a 1.400 posti a sedere. R.C.