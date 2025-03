Niele Toroni al museo di Ascona

Fino all’11 maggio, il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona in Canton Ticino, celebra Niele Toroni, artista svizzero di fama internazionale che ha saputo conquistarsi un posto di primo piano nella storia dell’arte contemporanea, come testimoniano le molte esposizioni in prestigiosi musei internazionali. L’esposizione, dal titolo "Omaggio a Niele Toroni e Harald Szeemann", curata da Bernard Marcadé, mette in luce il profondo sodalizio artistico e intellettuale tra il pittore e Szeemann, uno dei curatori più influenti del XX secolo, attraverso un percorso composto da dipinti, documenti, fotografie e testimonianze.