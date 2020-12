Como, 28 dicembre 2020 - Nonostante il piano neve sia scattato praticamente ovunque sul Lario i disagi per la circolazione, soprattutto in mattinata, sono stati pesanti. Auto in colonna a Como lungo la Napoleona che nonostante i passaggi degli spazzaneve alle 7 si poteva percorrere a passo d'uomo, traffico molto rallentato anche a Cantù ed Erba mentre tra Bregnano e Lomazzo qualche camion è rimasto bloccato per colpa del fondo stradale ghiacciato.

In Valle Intelvi e in Alto Lago la neve è caduta abbondante arrivando in alcuni tratti a superare i trenta centimetri di altezza, anche per questo i frontalieri si sono messi in viaggio ben prima dell'alba per trovare brutte sorprese ai valichi di Oria e della Valmara dove il traffico è regolare. Non sono solo le strade a preoccupare, la neve rende difficoltoso camminare sui marciapiedi e si segnalano già diverse persone cadute. A Lomazzo, Guanzate e Cermenate i vigili del fuoco sono al lavoro per tagliare i rami di alcuni alberi che rischiano di crollare in strada per il peso della neve.