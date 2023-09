Nel casco 14 dosi di coca. Straniero in manette

Nascoste nell’imbottitura del casco, c’erano 14 dosi di cocaina, suddivise in involucri termosaldati, per un totale di una decine di grammi, pronti allo smercio. Droga che è stata trovata nella disponibilità di Emanuel Lazri, albanese di 24 anni residente in Grecia e probabilmente domiciliato a Como, incappato domenica pomeriggio in un controllo di una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti lo hanno notato verso le 15.30, mentre passavano vicino all’area dei giardini di via Dei Mille: in sella ad uno scooter, Larzi era fermo e con un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti. Hanno quindi deciso di controllarlo, trovando la droga nel casco, e 300 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenute incasso dell’attività di spaccio. L’uomo è risultato essere irregolare in Italia, ma si è rifiutato di fornire ogni dettaglio sulla sua dimora, anche se è presumibile che possa avere un punto di appoggio a Como. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto in camera di sicurezza.