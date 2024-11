Natale al via in città. Allestito il mercatino giostre e proiezioni

Il Natale è finalmente arrivato anche a Como, per la gioia dei turisti che anche in questa stagione non disertano il lago. Questo fine settimana ha preso il via il ricco calendario di iniziative varato da Palazzo Cernezzi: in largo Miglio è entrata in funzione l’antica giostra e in piazza Perretta, recentemente pedonalizzata, è stato allestito il mercatino di Natale con prodotti artigianali di alta qualità. Spazio anche alla solidarietà, in piazza Grimoldi, con tre casette dedicate alle associazioni del territorio. È entrata in funzione la pista di pattinaggio in Piazza Cavour illuminata dalle luci dell’albero al centro, mentre per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo si dovrà attendere domenica prossima, alle 18, con i Sulutumana che saranno chiamati a fare da colonna sonora all’evento.

Si accenderanno invece il giorno prima, sabato 30 novembre, le proiezioni artistiche che illumineranno le facciate di alcuni dei suoi edifici più iconici: il Broletto con il campanile, il Teatro Sociale, la ex Casa del Fascio, la statua di Alessandro Volta nell’omonima piazza, piazza San Fedele, Porta Torre, il Museo Civico, la Pinacoteca, incantando i visitatori con un’atmosfera magica. La filodiffusione accompagnerà i visitatori nelle vie del centro (via Vittorio Emanuele II, via Cinque Giornate, via Berardino Luini e via Indipendenza). Per creare un’atmosfera di allegria e festa nei giorni feriali dalle 17.00 alle 21.00 e nei weekend dalle 10.00 alle 22.00, le strade saranno allietate dalla musica natalizia.