Nasce la nuova Casa Famiglia: ospiterà 12 ragazzini in difficoltà A Treviglio nasce una nuova comunità per minori in difficoltà, in memoria di monsignor Ambrogio Portaluppi. La "Casa Famiglia" accoglierà 12 ragazzi grazie al sostegno della Fondazione Cariplo e della ditta Stucchi di Pagazzano. Monsignor Donghi sottolinea l'importanza dell'attenzione alle persone come segno di comunità cristiana. Soddisfazione espressa dai vari attori coinvolti nel progetto.