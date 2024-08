Regata da star sul Lario: ospiti Nadal e Will Smith

Cernobbio (Como) – Fine settimana all’insegna del glamour sul lago di Como dove a tifare per i loro team sono arrivate due stelle del calibro di Rafa Nadal e Will Smith, ospiti d’onore della prima edizione dell’E1 Lake Como GP, il primo campionato del mondo di imbarcazioni elettriche che ha fatto tappa sul Lario. La star di Hollywood e l’ex numero uno del tennis mondiale sono arrivati ieri mattina a Villa d’Este per far visita ai loro team che oggi si sfideranno nella gara ufficiale dell’UIM E1 World Championship. Del resto sul lago di Como la nautica è sempre stata di casa. Will Smith ha trovato anche il tempo di fare un giro di prova sul lago, per testare le condizioni della barca, oggi in gara però sarà tutta un’altra cosa e i team dei campioni dovranno vedersela con le squadre di Tom Brady, Rafael Nadal, Virat Kohli, Didier Drogba e Sergio Perez, Steve Aoki e Marc Anthony. L’obiettivo del campionato di E1 è accelerare l’elettrificazione dell’industria marittima attraverso lo sport ed è il primo e unico campionato al mondo di imbarcazioni da corsa completamente elettriche, sancito dall’Union Internationale Motonautique (Uim), l’organo di governo mondiale della motonautica.

“I nostri equipaggi sono composti da un uomo e una donna e tutti i piloti gareggiano con RaceBird, la prima imbarcazione da corsa completamente elettrica al mondo che combina un design elegante e futuristico con l’innovativa tecnologia degli aliscafi”, ha spiegato l’altro giorno l’amministratore delegato dell’UIM E1 World Championship Rudi Basso. Le imbarcazioni sono state ideate dalla designer norvegese Sophi Horne, che si è ispirata al mondo della natura e in particolare agli uccelli che volano vicino al acqua.Il RaceBird utilizza innovativi tecnologia degli aliscafi, che solleva la nave sopra il superficie per ridurre la resistenza contro l’acqua. Ogni imbarcazione è lunga 7,5 metri e larga 3, pesante 1.150 chilogrammi e in grado di viaggiare a una velocità di 50 nodi, pari a 57 miglia. Il cuore tecnologico è costituito da un motore fuoribordo e da una batteria, con una potenza di picco di 150 kW.