Mozzate, coltellata allo stomaco “per gioco”: ricoverato un camionista

Mozzate (Como), 8 aprile 2023 - Trascorrerà la giornata di Pasqua in ospedale un autotrasportatore straniero ferito nel tardo pomeriggio di oggi con un coltellata allo stomaco da un connazionale, probabilmente al termine di un gioco finito male anche perché tutti e due avevano alzato parecchio il gomito.

Sventatezza pericolosa

L'incidente – se così si può chiamare – è avvenuto nel parcheggio di Tir di via Cornaggia poco dopo prima delle 17.30, i due camionisti che si conoscevano tra di loro stavano festeggiando insieme a dei connazionali quando uno di loro ha mostrato una lama molto affilata che è passata di mano finendo, non si sa ancora bene come, per provocare un profondo taglio all'addome al 53enne.

Grande paura

L'uomo ha perso molto sangue e si è accasciato mentre gli amici tentavano di tamponare la ferita chiamando il 112. il collega che l'ha ferito gli è rimasto accanto anche quando sono arrivati i carabinieri, subito dopo l'equipaggio della Croce Azzurra di Cadorago che dopo averlo medicato ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Circolo di Varese. Per fortuna il camionista ferito non è in condizioni critiche, anche se ha perso molto sangue, toccherà a lui una volta ristabilito decidere se denunciare o meno l'amico.