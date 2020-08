Mozzate (Como), 6 agosto 2020 - Sarebbe stato ferito con un coltello al culmine di una lite l'uomo di 36 anni ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'aggressione è avvenuta intorno le 18 e 30 in via Turati a Mozzate. Il ferito e' stato trasportato in elicottero a Varese in codice rosso. Indagano i carabinieri di Cantu'.

© Riproduzione riservata