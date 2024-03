In giro a Como con un motorino rubato in Svizzera, denunciati due giovani

Como, 21 marzo 2024 – La Squadra Volante di Como ha denunciato due cittadini stranieri irregolari per ricettazione in concorso di un vecchio Piaggio Ciao. Gli agenti sono intervenuti in via Pasquale Paoli a Como, per una segnalazione di due persone che avevano fatto accesso in una proprietà privata, uno stabile in fase di ristrutturazione. Poco dopo i due sono stati rintracciati a bordo del motorino con targa elvetica, mentre stavano percorrendo via Napoleona verso il centro.

Dal primo controllo è emerso che entrambi erano stranieri senza documenti al seguito, poi identificati per un marocchino di 28 anni, irregolare e senza fissa dimora e un tunisino di 18 anni, irregolare e con svariati alias e precedenti di polizia.

Dagli accertamenti eseguiti tramite il Centro per la Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso, è inoltre emerso che il Piaggio era stato rubato la notte precedente a Balerna e che la proprietaria, una donna svizzera di 69 anni, stava andando dalla polizia cantonale per sporgere la denuncia. I due stranieri sono stati quindi portati in Questura, e denunciati per la ricettazione del motorino e per le violazioni in materia di immigrazione. Al marocchino è stato anche consegnato l’Ordine del Questore a lasciare entro sette giorni il territorio, mentre il vecchio Ciao è stato riconsegnato alla proprietaria.