Montano Lucino, droga nei boschi: due arresti

Como, 22 novembre 2024 – Due marocchini sono stati arrestati per spaccio nel pomeriggio di ieri dagli agenti della questura di Como. Il primo ha 24 anni ed è in regola col soggiorno ma senza fissa dimora mentre il secondo ha 28 anni l’altro ed è risultato irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

I controlli

Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Como durante un servizio finalizzato al contrasto dello smercio della droga in aree boschive dell'area olgiatese cpompresa tra cui i comuni di Villa Guardia, Montano Lucino e Colverde.

Proprio nella zona di Montano Lucino gli agenti hanno notato un via vai di soggetti poi individuati quali acquirenti della droga. Una volta documentata l’attività illecita e la base operativa dello spaccio, gestita dai due marocchini che avevano allestito un bivacco con tanto di zona pesatura e confezionamento, sono intervenuti penetrando nel bosco, sorprendendo i due intenti a preparare le dosi.

Il tentativo di fuga

Non è servita la breve fuga di uno di loro per essere assicurati in auto e recuperare tutto il materiale che era nella loro disponibilità. Infatti, i poliziotti hanno potuto rinvenire e sequestrare, 50 grammi di hashish, 80 grammi di eroina, 70 grammi di cocaina, tutta droga contenuta in sacchetti per alimenti, nonché un bilancino di precisione e denaro contante pari a quasi mille euro, ritenuto il provento dello smercio della droga.

In carcere

Portati in Questura e identificati, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in flagranza di reato. Il pm di turno ha disposto il loro accompagnamento presso la Casa Circondariale di Como.