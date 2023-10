Como, lotta allo spaccio nei boschi: 24 arresti, 96 bivacchi smantellati e 4 chili di droga sequestrati

Como, 10 ottobre 2023 - Una stagione di interventi continui dei carabinieri delle Compagnie di Como e Cantù, con il supporto del Reparto specializzato dei Cacciatori, proveniente dalle basi in Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per contrastare lo spaccio di droga al minuto nei boschi. I risultati dei servizi organizzati tra aprile e agosto, hanno portato a 24 arresti, 96 bivacchi smantellati, più di 150 servizi svolti anche con il supporto dei cinofili. Sono stati sequestrati circa 4 chili di stupefacente tra eroina, cocaina, e hascisc. Inoltre 23mila euro e 500 franchi svizzeri in contanti, 31 telefonini, 18 armi bianche.

Servizi organizzati soprattutto per dare risposte a residenti e amministratori, che più volte avevano segnalato la gravità del problema concentrato nelle aree verdi diventate impraticabili a causa della presenza fissa di spacciatori e acquirenti.

“Si punta ad un obiettivo multiplo – dice il comandante provinciale dei Carabinieri di Como, colonnello Giuseppe Colizzi - sgomberare i boschi dalla presenza di delinquenti armati, che in alcune occasioni hanno addirittura minacciato con armi ignari ciclisti in mountain bike, per riconsegnarli ai cittadini, alle famiglie e a chiunque voglia godere a pieno di questi meravigliosi spazi, liberi da una piaga sociale che condiziona quotidianamente la vita degli onesti residenti. L’auspicio è quello di aprire una nuova fase di vera e propria civile occupazione degli spazi sottratti alla criminalità, intervento che necessita di una risposta corale, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali”.