Mistero fitto al Bar sport: "Si vincono i milioni ma nessuno si fa vivo"

Mistero fitto al “Bar Sport“ di corso Bartesaghi dove un fortunato cliente ha vinto 2 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci acquistato nei giorni scorsi. L’acquisto del biglietto fortunato, costato 10 euro, è avvenuto con tutta probabilità qualche giorno fa e solo dopo l’incasso anche al bar di Erba hanno saputo che tra i loro clienti adesso c’è anche un milionario.

"Una notizia che ci ha colto di sorpresa - spiegano i titolari, Sabrina e Pino Valenzisi - non sapevamo niente fino a qualche ora fa, poi è arrivata la conferma. Non sappiamo davvero chi può aver vinto, qui di Gratta e Vinci se ne vendono tanti, finora non si è fatto vivo nessuno. Non è la prima volta che capita, anche in passato abbiamo avuto altre vincite milionarie e anche allora hanno fatto finta di niente".

Quasi quindici anni fa, il 1 novembre del 2010, proprio qui fu venduta una delle 25 schedine del sistema di 70 quote che sbancarono il Superenalotto totalizzando una vincita di 178 milioni di euro. "In quel caso la vincita fu di 2,5 milioni di euro, ma nessuno neppure in forma anonima ci ha lasciato un bigliettino di ringraziamento. Queste grandi vincite si incassano direttamente in banca, non passano certo da qui".

La fortuna invece fa spesso capolino in corso Bartesaghi dove nel 2006 un altro Gratta e Vinci si aggiudicò ben 500mila euro.

Ro.Can.