Minorenni in fuga dalla guerra ospitati sul Lario

Ripartiranno oggi per l’Ucraina i ragazze e ragazzi arrivati a Como grazie a “Frontiere di Pace“, gruppo di volontari della parrocchia Santa Maria Assunta di Maccio di Villa Guardia, che da oltre due anni è protagonista di missione umanitarie in Ucraina. Sono in Italia da due settimane, in cui hanno fatto incontri e nuove amicizie, ospiti a Como della Casa scout Don Titino all’interno della Spina Verde. Il gruppo è formato da 20 ragazze e i 10 ragazzi arrivati lo scorso 14 giugno da Kharkiv, dopo un viaggio di 2800 chilometri. Il più piccolo ha 11 anni, il più grande 16. Ad accompagnarli c’erano suor Sestra Olexia e padre Andriy Nasinnyk, direttore della Caritas. Il viaggio è stato possibile grazie alla collaborazione dei gruppi scout di Como e della Caritas diocesana. Ieri mattina suor Olexia e padre Nasinnyk hanno incontrato a Casa Nazareth gli operatori della Caritas diocesana di Como, con il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. In questi giorni, un altro gruppo è ospite in Val d’Intelvi a Ponna, nei locali della casa parrocchiale, grazie a due volontari, Giovanni Ambrosi e Luca Chiesa, con la collaborazione della parrocchia di San Fedele Intelvi. Due i gruppi ospitati nel mese di giugno, il primo proveniente da Kiev e il secondo da Zaporizhzhya. In tutto, negli ultimi tre anni sono stati ospitati a Ponna 170 tra bambini e ragazzi. Sarà, invece, la Colonia Comerio di Aprica, in provincia di Sondrio, ad ospitare per il terzo anno consecutivo un gruppo di bambini e ragazzi ucraini con i loro accompagnatori, dall’11 al 24 agosto. Anche quest’anno, la Caritas Diocesana di Como ha scelto di aderire al progetto di Caritas Italiana "È più bello insieme", un programma di vacanze solidali per minori e accompagnatori provenienti da contesti di guerra. In tutto 700, di cui 100 ospitati in Valtellina.