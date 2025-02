Minacce con la spada, condannato

Dalla donna pretendeva continuamente soldi, arrivando a ferirla a un polso con uno spadino. Vittima di Adel Manai, tunisino di 34 anni, era una connazionale residente a Casnate con Bernate, finita nelle sua mire tra aprile e giugno di quattro anni fa. L’uomo ora è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata estorsione, dal giudice monocratico di Como Daniela Failoni. A processo era finito più di un anno fa, per rispondere delle ripetute aggressioni, culminate nel ferimento della vittima, che si è costituita parte civile. Dai lei si presentava una o due volte alla settimana, chiedendo piccole somme di denaro, tra i 5 e i 20 euro ogni volta, ma quelle richieste erano accompagnate da spintoni e sputi, minacce di botte, o di aspettarla a casa sua e di abusare di lei. In una occasione, l’aveva anche aggredita fisicamente e ferita con uno spadino, con il quale le aveva tagliato un polso lasciandola sanguinante. La segnalazione alla Mobile di Como aveva fatto partire le indagini. Pa.Pi.