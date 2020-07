Merone (Como), 8 luglio 2020 - Appena riaperto è già stato chiuso al pubblico il Centro sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII dove l'ingresso per le prossime due settimane sarà consentito solo agli atleti. A costringere il Comune a fare marcia indietro è stato il comportamento del pubblico, inizialmente ammesso nella struttura, che non ha rispettato le norme sul distanziamento sociale.

Oltre agli assembramenti qualcuno è anche anche entrato in campo utilizzando gli attrezzi degli atleti e costringendo quindi il Comune a provvedere a ulteriori sanificazioni. Da qui la decisione di sospendere gli ingressi a tutti i non addetti ai lavori, eccettuati quindi i membri delle società sportive che potranno continuare ad allenarsi.