Menaggio, sequestrati 1.500 articoli di cancelleria e valigie non conformi

Menaggio (Como), 27 settembre 2024 – Sono 1.528 gli articoli di cancelleria, valigie, zaini e accessori per la casa, non conformi alla vigente normativa, in quanto privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, messi sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Menaggio.

I militari li hanno individuati in due negozi dell’Alto Lago gestiti da soggetti di origine cinese, privi di una serie di indicazioni obbligatorie, tra cui i requisiti di sicurezza. Al termine delle attività di verifica, i rappresentanti legali delle imprese sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como-Lecco per la vendita dei prodotti non conformi, per la violazione degli obblighi di informazione del consumatore e di etichettatura dei prodotti. Le irregolarità individuate dalle fiamme gialle comporteranno una sanzione amministrativa variabile tra 516 a 25mila euro a carico del rappresentante legale.