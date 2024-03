]Maxi-restauro al via. L’opera del Moretto pronta prima dell’estate

Al via il restauro del dipinto “Incoronazione della Vergine con i santi Michele Arcangelo, Giuseppe, Francesco e Nicola“, opera del Moretto conservata nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia. L’intervento, affidato al restauratore Antonio Zaccaria, in accordo con la Soprintendenza di Brescia, è stato finanziato con una parte dei 130mila euro ottenuti dall’asta delle 19 opere esposte nella mostra “Dalla Fabbrica all’Arte“, promossa nei mesi scorsi dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia. "Vogliamo restituire alla cittadinanza – commenta Francesco Veneziani, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia – l’opera del Moretto prima dell’inizio dell’estate". Le operazioni preliminari sono iniziate il 7 marzo, con la prima fase di esecuzione delle indagini multispettrali non invasive in ultravioletto e in infrarosso e in infrarosso falso colore. Per smontare l’opera, di circa 3 quintali, dalla muratura ci sono voluti 8 operatori coordinati da Zaccaria. "Durante le prossime settimane - spiega il restauratore - saranno indagati a fondo tutti gli elementi costitutivi, sarà effettuato il fissaggio della materia pittorica a rischio di caduta e si procederà con i primi, piccoli test di pulitura sulla pellicola pittorica". F.P.