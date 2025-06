Mattoncini Lego taroccati. Tutti denunciati

Sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Erba, durante verifiche in cinque negozi tra Erba e Cantù, le 425 confezioni di mattoncini da gioco, simili ai Lego ma falsi. In alcuni casi era stata attaccata sulle confezioni un’etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione “Lego“, ma con un costo pari a meno della metà degli originali. I rappresentanti legali delle imprese controllate, cinque cinesi e un italiano, sono stati denunciati.