Evase e fuggì nei boschi dopo una visita alla tomba della madre. Massimo Riella condannato a 9 anni

Gravedona ed Uniti (Como), 12 ottobre 2023 – E’ di 9 anni e 6 mesi la condanna letta oggi dal Tribunale Collegiale di Como nei confronti di Massimo Riella, l’ex fuggiasco dell’alto lago, finito a processo con l’accusa di aver rapinato due anziani coniugi nella loro abitazione di Gravedona la sera del 9 ottobre 2021.

Una rapina per la quale era detenuto quando era evaso dal cimitero di Brenzio, durante una visita alla tomba della madre, a marzo 2022, andando incontro a mesi di latitanza, fino alla cattura in Montenegro a luglio.

L’imputato, il cui avvocato Roberta Minotti ha già annunciato ricorso in Appello, si è sempre proclamato innocente, portando nel processo elementi per cercare di mettere in discussione gli indizi mersi durante le indagini condotte dai carabinieri di Menaggio e dal pubblico ministero Alessandra Bellù. Nei prossimi mesi dovrà affrontare anche il processo per l’evasione di marzo.