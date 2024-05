Mariano Comense, assalto alla sala slot con le pistole: indaga la Procura di Como

Mariano Comense (Como) – Sarà la Procura di Como ha indagare sulla rapina avvenuta la sera del 28 aprile alla sala slot Slottery di via Como a Mariano Comense, per la quale sono stati arrestati due uomini ritenuti gli autori del colpo.

Simone Corbetta, 39 anni di Casatenovo e Fatbardh Gazulli, 36 anni di Besana Brianza, erano stati fermati dai carabinieri di Merate poco dopo la rapina a Besana Brianza. Il Gip di Monza aveva convalidato il loro arresto ed emesso custodia cautelare in carcere, dove si trovano tuttora, ma nel frattempo il fascicolo è stato inviato a Como per competenza territoriale, dove il sostituto procuratore Giulia Ometto ha rinnovato la richiesta di misura cautelare, come richiesto proceduralmente.

I rapinatori avevano puntato contro due dipendenti donne una pistola Beretta 7.65, e una scacciacani priva di tappo rosso, facendosi consegnare 1600 euro, tutto il contante che c’era nel registratore di cassa. Erano poi fuggiti su una Ford C-Max, bloccata dai carabinieri dopo una decina di chilometri, quando erano già in provincia di Monza.