Maratona. Beethoven con Leotta

Appuntamento con il sesto recital della tournée di 12 concerti del pianista Christian Leotta, sabato alle 18 a Veleso, che prosegue la sua maratona di oltre 14 ore complessive di musica eseguite a memoria, dedicata alle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Il concerto si terrà nella Sala del Consiglio del Comune di Veleso, in piazza Zerboni, con opere molto note e perle di rarissimo ascolto. Un’opportunità unica, per conoscere e comprendere l’intero corpus delle 39 Sonate per pianoforte del genio di Bonn. Ingresso gratuito con prenotazione al numero 031.917945 o info@comune.veleso.co.it Pa.Pi.