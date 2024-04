Maltempo a Como, cadono alberi su strada e ferrovia: città in tilt

Como, 10 aprile 2024 - Danni ingentissimi a causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento a Como.

Alle 9.30 di oggi, mercoledì 10 aprile, un grosso albero nel parco di Villa Olmo si è abbattuto sulla strada in via Borgovico, bloccando e dividendo a metà l’intera città. Il servizio delle linee bus transitanti da via Vorgovico, sia urbane che extraurbane, subisce ritardo, riduzione di percorso o cancellazione.

Alle 10.20 i vigili del fuoco sono intervenuti per un treno Trenord fermo fra tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago, impossibilitato a proseguire la corsa per assenza di alimentazione: la causa sarebbe anche in questo caso un albero che si è abbattuto sulle linee elettriche. A bordo ci sono circa 300 persone. Sono in corso valutazioni con i tecnici Trenord per capire come far scendere e allontanare i passeggeri.

Il treno fermo tra le stazioni di Como Camerlata e Como Lago

Dalla mezzanotte sono stati 40 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dai vigili del fuoco di Como, con altrettante ancora da evadere verifiche di parti pericolanti, taglio piante, rimozione ostacoli.