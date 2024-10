Malore al volante della sua Jaguar. Muore nell’impatto

Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua Jaguar. È uscito di strada e si è scontrato con una macchina parcheggiata lì vicino: non c’è stato nulla da fare per Claudio Ferranti 77 anni, che ieri mattina a Filago è morto in seguito a un probabile infarto. L’allarme è scattato poco prima delle 10.50 vicino a dove abitava la vittima, in via XXV Aprile, all’incrocio con via Giovanni Pascoli. Il conducente ha avuto un mancamento e, dopo che la sua Jaguar ha deviato verso l’esterno della carreggiata, la sua corsa si è arrestata contro una Toyota Yaris in sosta e un cestino. Subito dopo aver dato l’allarme, sul posto sono arrivate due automediche e un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano.