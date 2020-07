Un bambino di undici anni è rimasto ferito nello scontro fra il suo monopattino e un’auto, avvenuto ieri alle 14.30 in via Giuseppe Mazzini, strada a senso unico in centro a Lurate Caccivio. L’auto era guidata da una donna, che viaggiava assieme al suo bimbo, quando è stata urtata dall’undicenne con il monopattino elettrico, che le si è affiancato fino a toccarsi. Il ragazzo, che indossava un casco protettivo regolarmente omologato, è rimasto leggermente ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Come sia avvenuto l’urto tra l’auto e il ragazzino alla guida del monopattino è ancora da capire. Per la ricostruzione è al lavoro la polizia locale di Lurate Caccivio, che sta valutando anche altri aspetti di quanto accaduto: tra questi, il fatto che i monopattini elettrici non possono essere condotti da chi ha meno di 14 anni di età. Di conseguenza, dovrà essere verificato anche chi è il proprietario, e chi ha autorizzato l’undicenne a utilizzarlo.

Rimane da capire poi se sia stato il ragazzo a perdere il controllo e andare verso la macchina, o se viceversa sia stato colpito dall’auto. Resta il fatto che gli incidenti con monopattini si stanno moltiplicando, e non solo con modelli elettrici, spesso per violazioni al codice della strada. Pa.Pi.