Lurate Caccivio (Como), 6 dicembre 2019 - Si annuncia una settimana complicata per gli automobilisti dell'Olgiatese, per una settimana intera durante il giorno sulla Sp24 all'incrocio tra via Bulgarograsso a quella con via Lombardia, in territorio di Lurate Caccivio. Una squadra di operai sarà al lavoro per riparare il cavalcavia che collega via Repubblica con via Carovelli, danneggiato nei mesi scorsi da un camion pirata che era passato senza badare ai limiti di altezza lesionando la volta dell'infrastruttura.

Dopo mesi si è finalmente deciso di intervenire e la provincia ha disposto i lavori di cantiere che occuperanno la strada durante il giorno dalle 8.30 alle 16.30. Il Comune ha predisposto una viabilità alternativa con il traffico che sarà regolato dai movieri.