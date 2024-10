Luca Bizzarri fa ridere. E pure riflettere

Luca Bizzarri inaugura la Prosa Open del Teatro Sociale, la rassegna più leggera per far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo. Attore e comico, celebre nel duo Luca e Paolo, Bizzarri porta a Teatro in un one-man-show lo spettacolo tratto dall’omonimo podcast “Non hanno un amico“. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto Bizzarri porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei tic. Ognuno si può riconoscere come in uno specchio che, a guardarlo bene, restituisce l’immagine che rifiutiamo di vedere. Info: www.teatrosocialecomo.it.