L’odissea degli studenti dell’altolago. Asf risponde alle proteste dei genitori

Nei giorni scorsi le mamme degli studenti delle Valle Intelvi si era lamentate, scrivendo una lettera indirizzata ai sindaci del territorio, per denunciare le difficoltà dei loro figli nel tragitto verso Como tra autobus sovraffollati, corse in ritardo oppure cancellate. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Asf Autolinee che spiega gli interventi che sono stati fatti per venire incontro agli studenti.

"È difficile condividere l’affermazione “che le cose stiano come 40 anni fa“ - spiega Asf nella sua nota - In anni recenti il trasporto studenti è stato più volte potenziato e adeguato costantemente alle mutevoli esigenze derivanti dagli orari scolastici, esempio virtuoso sono state le modifiche apportate ai programmi di esercizio introdotti con l’invernale 2024/2025, anche in seguito agli incontri effettuati con la rappresentanza dei genitori degli studenti dei principali istituti superiori del bacino". L’azienda ricorda come ogni mattina, proprio da Valle Intelvi, partono cinque corse che permettono l’arrivo a Como dalle 7.27 alle 7.55. "Tre di queste corse servono direttamente anche gli istituti Giovio e Magistri Cumacini. Al ritorno le 5 corse sono distribuite in orari più ampi tra le 13.15 e le 15.30, per tenere conto di tutti gli orari di uscita dei vari istituti. Ad oggi non ci risultano episodi di studenti lasciati a piedi, la lettera pervenuta anche ai media è la prima segnalazione ricevuta, continueremo a monitorare le corse per avere riscontri puntuali. Bisogna considerare che il trasporto di persone in piedi è consentito e normato e che ogni mezzo è omologato per un certo numero di passeggeri in piedi".

Spesso le difficoltà sono dovute a ragioni contingenti. "Il nostro sforzo è costante nel senso di un continuo adeguamento del servizio al fabbisogno, ma compatibilmente con il reperimento delle relative risorse. Inoltre, molte linee della Valle percorrono strade di dimensioni ridotte: per ragioni di sicurezza, ASF Autolinee è quindi tenuta a utilizzare mezzi di dimensioni e di carico contenute. Invitiamo tutti i clienti ad utilizzare i canali predisposti per richiedere informazioni o approfondimenti sul servizio erogato, nonché per segnalare eventuali disservizi".