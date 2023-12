Liti fra clienti. Bar Desa chiuso altri 10 giorni

Il questore impone la chiusura del Bar Desa. Ieri il dottor Mazza, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ha disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 10 giorni dell’esercizio pubblico in Piazzale Bertacchi 22. Il 10 gennaio, stop di 5 giorni. La decisione per i numerosi interventi delle Volanti per risse e presenza di pregiudicati tra gli avventori, anche dediti all’abuso di alcolici. Da ultimo, il 26 novembre, le Volanti intervenute riscontrano numerosi pregiudicati brilli, in particolare un avventore ferito con il volto sanguinante per il lancio di una bottiglia da parte della compagna. F.D.