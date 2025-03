Como, lite fra ventenni davanti a un fast food di via Plinio: spunta coltello di 15 centimetri

Como, 6 marzo 2025 – Un ventenne di origine egiziana, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Como. All'origine del fatto una lite in strada tra tre giovani extracomunitari nei pressi di un fast-food di via Plinio. Verso le 16, una pattuglia di militari dell'Esercito, in servizio a Como nel contesto operativo 'Strade sicure', ha chiesto l'intervento della polizia.

Arriva la Volante

Giunta una Volante sul posto, gli agenti hanno preso contatto con i militari che, nel frattempo, avevano fermato e controllato uno dei tre partecipanti alla lite, identificandolo nel ventenne egiziano. Da un controllo è emerso che il giovane, celato in una tasca, aveva con sé un coltello lungo 15 centimetri con una lama di sette. Accompagnato in questura, sul suo conto sono emersi alcuni alias ad ognuno dei quali erano legati precedenti infrazioni della legge sull'immigrazione e provvedimenti amministrativi riguardanti le stesse inosservanze ed altri riguardanti reati contro la persona. Per lui sono quindi scattati una denuncia a piede libero per possesso illegale di armi e un ordine di allontanamento.