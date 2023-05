Como, cane di famiglia azzanna bambina al volto, la bisnonna lo uccide con tre coltellate

Il cane di casa, con cui convivevano ogni giorno, ha azzannato la bambina piccola. E poco dopo la bisnonna lo ha ucciso a coltellate. È accaduto ieri mattina in un appartamento di Lipomo, in provincia di Como, dove un meticcio ha morso al volto una bambina di 3 anni, mentre i due si trovavano sul balcone da soli.

Non si sa cosa abbia scatenato la reazione dell’animale, ma la reazione è stata inaspettata e mai accaduta prima, e la ferita al faccino della bimba è stata tutt’altro che lieve. La piccola ha gridato, facendo intervenire subito la bisnonna, che ha chiamato il 118 e i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della stazione di Albate. In pochi minuti, tutti i soccorritori erano in posto, e nel frattempo pare fosse rientrata anche la madre della piccola, di fatto la proprietaria del cane.

La bambina è stata medicata prestandole le prime cure, poi soccorritori sono scesi per avviarsi verso l’ospedale, e con loro i carabinieri. In casa, assieme al cane, è rimasta solo la bisnonna che, secondo il racconto fatto poco dopo, si sarebbe abbassata per pulire qualche goccia di sangue rimasta a terra: a quel punto, il cane avrebbe azzannato anche lei, a un braccio. La reazione della donna è stata immediata: ha preso un coltello da cucina, e ha colpito per tre volte il cane, uccidendolo. Poi ha chiesto a sua volta soccorso.