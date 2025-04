L’incostanza di chi è un vent de Breva

Magni

Ha preso a spirare qualche spiffero di delusione, l’altra mattina tra gli anziani radunati, come ogni giorno al "canton di ball", uno degli angoli della piazza principale per chiacchierare e tirar mezzogiorno. A generare quel malessere negli animi degli amici accompagnato da qualche cenno di arrabbiatura, è stato il comportamento, preso come una "bela bidunada", tenuto dal Mariett, uno della piccola congrega, che quel mattino non si era fatto vedere. Che il Mariett non si fosse presentato non era niente di strano perché già in altre occasioni aveva mancato l’appuntamento. Questa volta però gli amici erano assai risentiti e addirittura qualcuno sul piede di guerra contro il Mariett, perché costui, qualche giorno prima aveva annunciato che sarebbe giunto da loro con un bel regalino per tutti. "El Mariett" era stato per un po’ di giorni in vacanza in Toscana e quindi all’annuncio di un "regalino", tutti si erano detti: "Guarda un po’ che el Mariett ci regalerà qualche cosa di bello, preso in Toscana". Quando ormai mezzogiorno gli amici stavano andandosene, si sono levati commenti acidi. Il più aspro è stato Carletto, il quale aveva sperato in un bel Chianti come "regalino": "Ma se vurì quel lì l’è un vent de Breva, vün che el cambia semper idea". Per dire quindi che el Mariett è tipo incostante, che manca di parola, che dice di fare una cosa poi ne fa un’altra, ha adoperato "l’è un vent de Breva". E’ questo un modo di dire usato sul Lario, in Alta Brianza. Si riferisce alla Breva un vento incostante, che cambia spesso direzione. È il vento caratteristico del Lago di Como che quando muta direzione diventa il Tivano . Però è più giusto dire che è il Tivano che scende da nord, dalla Valtellina, che a mezzogiorno cede il posto alla Breva che sale da Sud. Sono stati venti importanti per la navigazione sul Lario, al mattino i comballi (barconi a vela tipici di queste acque) carichi di merci scendevano a Como spinti dal Tivano, il pomeriggio tornavano su grazie alla Breva.

