Morti in corsia a Saronno, ancora un ergastolo per Leonardo Cazzaniga

Milano, 27 giugno 2023 – Ancora una condanna all'ergastolo per Leonardo Cazzaniga, ex vice-primario del presidio ospedaliero di Saronno. Al termine di camera di consiglio durata due ore la seconda corte d'Assise d'appello di Milano ha riconosciuto la sua responsabilità per la morte di Domenico Brasca, 82 anni, di Rovello Porro, morto a 82 anni il 17 agosto 2014, dopo un ricovero di qualche ora al Pronto soccorso di Saronno.

Nel carcere di Opera Cazzaniga sconta già il massimo della pena: ergastolo con tre anni di isolamento diurno, per la morte di otto pazienti in corsia e per quelle di Massimo e Luciano Guerra, rispettivamente marito e suocero dell'infermiera Laura Taroni, all'epoca amante dello stesso Cazzaniga.