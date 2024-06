Lecco Hostel 13mila arrivi dall’Europa

Oltre 13mila presenze, più della metà degli ospiti provenienti dall’estero, e la Polonia il Paese più rappresentato. Sono i dati che caratterizzano l’ultimo anno di attività di Lecco Hostel&Rooms, la struttura che il Comune di Lecco ha affidato in gestione a Ristoget, attiva dal 15 giugno dello scorso anno. Le presenze sono state esattamente 13.840, di cui 1113 bambini, con una età di 30 anni. La provenienza è l’Italia in 6683 casi, ma tra gli stranieri la Polonia si colloca al primo posto con 1082 presenze, seguita da 777 della Germania. La maggior parte delle prenotazioni è avvenuta tramite canali dedicati, con un totale di 2300 pernotti di un giorno, 1084 di 2 giorni e 478 pernotti di tre giorni. Infine, è stata la stagione primaverile quella che ha registrato un boom di presenze dettate da comitive scolastiche provenienti un po’ da tutta Italia. "Quando siamo partiti – dice Luca Locatelli, Ceo della società - Lecco Hostel&Rooms era poco più che una scommessa. Ora è una splendida certezza, consolidata e in forte crescita, riconosciuta dagli utenti ospiti e certificata anche dal web".