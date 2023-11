Le mance del Casinò. Trovata la quadra

CAMPIONE D’ITALIA

Finalmente è stata trovata la quadra sulla ripartizione delle mance del Casinò. Il tesoretto di oltre un milione di euro attendeva di essere suddiviso tra i dipendenti dalla riapertura della casa da gioco, avvenuta nel gennaio del 2022. Al termine di una trattativa proseguita per mesi tutte le organizzazioni sindacali, a esclusione della Fisascat Cisl, hanno siglato l’accordo negli uffici dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Como. L’accordo prevede che la ripartizione delle mance sia ispirata a criteri di carattere solidaristico e a una premialità che considera il disagio che alcuni lavoratori si trovano a vivere, o per questioni legate alla mansione o per carenze negli istituti contrattuali. Ad esempio è prevista una ripartizione più alta per il lavoro notturno e per le figure professionali che sono esposte al rischio perché maneggiano il denaro contante, una forma di indennizzo quest’ultima per i cassieri dal momento che il contratto non prevede l’indennità di cassa.