"Le banche sospendano i mutui a chi ha patito danni alla casa"

Beffati dalla natura, che in cinque minuti ha distrutto i tetti delle loro case per effetto di una maxi grandinata, e dalle banche che non hanno concesso sospensioni e moratorie ai mutui per la casa dei cittadini che hanno subito danni. Un problema che riguarda soprattutto Turate, dove il 95% delle coperture ha subito lesioni, ma anche altri Comuni del Comasco e del Varesetto. "Ci giungono diverse segnalazioni che molte banche non stanno concedendo la sospensione dei mutui ai cittadini danneggiati dagli eventi climatici estremi di luglio, nonostante un’ordinanza della Protezione civile preveda che possano essere bloccati per un anno, fino ad agosto 2024 - spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd - Avevamo chiesto da subito alla Regione di attivarsi per creare le condizioni per rendere efficace questo provvedimento, che comporta un sollievo concreto e importante per tanti cittadini che hanno subito danni importantissimi alle loro abitazioni e che ora si trovano a dover pagare sia per il mutuo che per le riparazioni". R.C.