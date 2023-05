Lavoro, c’è ottimismo. Dimezzato il numero di chi cerca un impiego

Meno disoccupazione e maggiore carenza di personale per le imprese del territorio. Nel 2022, anno decisamente positivo per l’occupazione e il mercato del lavoro lecchese, sono i due aspetti che hanno maggiormente caratterizzato l’evoluzione del sistema. Secondo il rapporto dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro di Lecco, le persone in cerca di occupazione nel 2022, si sono ridotte passando da 8100 unità del 2021 a 4100, con una riduzione più consistente per la componente femminile rispetto a quella maschile.

Anche il tasso di disoccupazione è sceso sotto la soglia del 3 per cento. Relativamente al rapporto tra domanda e offerta di lavoro, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, le imprese lecchesi hanno segnalato nel corso degli ultimi anni crescenti difficoltà di reperimento di personale: difficoltà che nel 2022 si è presentata per quasi una figura su due, coinvolgendo un ampio ventaglio di figure professionali, con una particolare accentuazione per i tecnici e gli operai specializzati: 7 casi su 10. Secondo le imprese, le difficoltà sono solo in parte associate a una formazione inadeguata, ma per lo più nascono da un’offerta ridotta e non sufficiente: in altri termini, da una mancanza di personale disponibile.

L’elevato livello di scolarità nella fascia 15-19 anni e l’alta propensione dei diplomati lecchesi verso una formazione universitaria, hanno parzialmente ridimensionato gli inserimenti immediatamente nel mercato del lavoro. Un gap in parte spiegabile anche con la tipologia di laurea conseguita, non sempre in linea con le esigenze delle imprese locali. Le imprese attive sul territorio lecchese, a fine anno 2022, confermano la stabilità del sistema imprenditoriale locale: le nuove imprese, hanno superato le cessazioni di attività.