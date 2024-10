Lario oltre il limite. Piazza Cavour allagata nonostante le paratie

Il lago di Como ha superato la quota di esondazione nel tardo pomeriggio di ieri, attestandosi a 121 centimetri sopra lo zero idrometrico, uno in più rispetto al livello minimo di piazza Cavour. La mobilitazione in città però è iniziata fin dalla prima mattinata, quando una delle carreggiate della strada che costeggia il lungolago è finita sott’acqua, ma per colpa della pioggia che si è accumulata. Non è la prima volta che succede, era capitato anche nelle scorse settimane ma i tecnici della Regione avevano chiarito che il problema sarebbe stato risolto una volta terminati i lavori delle paratie, ancora in fase di ultimazione. Per fronteggiare le acque in costante crescita, con il livello di riempimento che ha superato il 92% a fronte di 1356 metri cubi al secondo in ingresso e 527 in uscita, sono stati mobilitati gli uomini della Protezione civile che una decina di giorni fa erano stati impegnati nel montaggio delle parancole, le paratie mobili da impiegare in caso di piena. Molto dipenderà dal meteo e dalle piogge, non solo sulle montagne del Lario ma anche in Valtellina. Ieri il fiume Adda a Fuentes ha superato la soglia di allarme, e a Morbegno è oltre la soglia di attenzione. Almeno per ora non sono stati annunciati cambi di programma per il Giro di Lombardia, la classica che chiude la stagione del ciclismo che domani pomeriggio dovrebbe concludersi proprio in piazza Cavour. Per ora l’arrivo è stato confermato e, solo in caso di allagamento della piazza, si procederà con la modifica del tratto finale.

Il nubifragio ha provocato danni anche in provincia di Varese: a Venegono Inferiore le piante cadute nella notte hanno provocato un black out mentre a Luino è stato colpito un furgone. A Saronno l’acqua ha invaso il parcheggio dell’ospedale.

Roberto Canali