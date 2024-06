Laglio, cede il bordo stradale e un’auto precipita verso il lago di Como: è successo in pochi attimi

Laglio, 11 giugno 2024 – I vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono a lavoro a Laglio dove alle 18.30 si è verificato uno smottamento che ha trascinato un’auto verso il lago. Il veicolo era parcheggiato lungo via Regina Teodolinda, dove ha ceduto il lato della strada affacciato sul lago: all’interno dell’abitacolo non c’era fortunatamente nessuno, ma la macchina, una Renault Clio, in pochi attimi è finita a ridosso dell’acqua, risucchiata dal cedimento del terrapieno. Le squadre hanno lavorato ore per il recupero del veicolo e per mettere in sicurezza il tratto che ha ceduto, isolandolo.