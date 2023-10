L’Accademia per autisti. Ci sono dodici posti

Negli ultimi mesi è diventato difficile se non impossibile reclutare autisti di autobus e così, vista la penuria di manodopera, a Como hanno deciso di formali attraverso una "accademy" che consentirà a dodici persone di conseguire la patente e nello stesso tempo assicurarsi un posto di lavoro a tempo indeterminato. L’iniziativa è di ASF Autolinee, società che gestisce il trasporto pubblico a Como e provincia, in collaborazione con Enaip Lombardia. Le selezioni degli aspiranti si terranno l’8 e il 22 novembre nella sede Enaip di via Dante a Como, mentre i corsi inizieranno a partire da gennaio. La candidatura è aperta a tutti i disoccupati domiciliati in provincia di Como dotati di patente B o superiore, e di almeno 21 anni di età compiuti.

Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito di Enaip Lombardia compilando l’apposito modulo con dati e il proprio curriculum. "La carenza di autisti è una delle difficoltà maggiori che il trasporto pubblico oggi si trova ad affrontare, sia a livello italiano sia internazionale. Come ASF Autolinee, abbiamo quindi deciso di investire per reclutare e formare direttamente gli autisti da inserire nel nostro organico – spiega Luca Delbarba, amministratore delegato ASF Autolinee - Riteniamo sia di primaria importanza formare “in casa” i nostri futuri autisti e per questo siamo disposti a finanziare i costi per l’ottenimento della patente e del CQC necessari. Siamo lieti di avere come partner formativo Enaip Lombardia con la sede di Como, uno storico operatore nel settore della formazione professionale e dei servizi al lavoro, con 19 sedi sul territorio regionale". Tutti i selezionati verranno assunti da ASF Autolinee già durante la formazione, con un contratto a tempo determinato part time al 50%. Dopo le 320 ore complessive di lezioni in presenza, i partecipanti saranno in possesso di patente D e CQC – Carta di qualificazione del conducente e saranno inseriti nell’organico di ASF Autolinee con un contratto a tempo indeterminato. Nel programma del corso anche lezioni d’inglese.