La sfilata di Schignano. Torna l’incanto delle maschere antiche

Iniziato nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio il Carneval de Schignan vivrà oggi il suo gran finale con la sfilata e il rogo del Carlisepp, la maschera simbolo del Carnevale che bruciando segna l’inizio della Quaresima. Ancora per qualche ora però ci sarà tempo per divertirsi con le maschere di legno più belle della Lombardia: i Beii, i Brut, i Sapeur, la Sigurtà e la Ciocia vestiti con i loro costumi tradizionali. L’appuntamento è alle 13 in piazza San Giovanni a Occagno con il coloratissimo corteo che attraverserà il paese. Alle 18 la chiusura della sfilata.