La promenade in riva al Sebino: "Ora non è seconda a nessuna"

Saranno una primavera e una estate frizzanti sul Sebino, grazie al nuovo lungolago di Iseo, che sarà terminato entro pochi giorni e inaugurato a maggio, e grazie ai lavori iniziati a Clusane, dove sarà terminato il rifacimento della passeggiata in riva al lago: una tra le più belle dell’intero specchio d’acqua e l’unica a offrire alcuni resti romani nella sua parte terminale, che saranno puliti. Erano parte di un antico acquedotto che serviva la cittadina e forse arrivava a Iseo.

"Abbiamo voluto rendere Iseo e le frazioni ancora più belle di quanto erano – spiega il vicesindaco Cristian Quetti – naturalmente rispettando tutte le prescrizioni della soprintendenza e le normative di legge e sicurezza. Ora possiamo ben dire che il lungolago iseano non è secondo alle promenade internazionali. Non lo abbiamo fatto però solo per renderlo più bello, ma per metterlo in sicurezza e consolidarlo, visto che è costruito in parte su palafitte".

Al lungolago sono state tolte delle ringhiere e nuovi alberi sono stati posizionati. "Il taglio di alcune piante vetuste era necessario – spiega Quetti – ma altri alberi sono stati piantumati. Per ora sono piccoli, col tempo cresceranno e faranno ombra".

Sono stati sistemati anche nuovi arredi, ispirati a forme geometriche, simili a parallelepipedi e a grandi sassi colorati. "Il nostro è diventato un vero e proprio salotto – rimarca Quetti – e lo stesso sarà a Clusane, dove il concetto è lo stesso. Saranno rifatte le pavimentazioni e creati nuovi arredi e punti verdi".

Nel frattempo, in attesa di Pasqua e Pasquetta, in cui si prevede per il paese il tutto esaurito, si comincerà con le manifestazioni, a partire da questo fine settimana, con la rassegna florovivaistica Iseo in Fiore, che si svolgerà a lido Sassabanek, che quest’anno aprirà i battenti per la prima volta. L’appuntamento è per sabato e domenica.

Venerdì e sabato, invece, il centro storico di Iseo ospiterà due party dedicati alla musica da discoteca e leggera. Venerdì si ballerà fino alle 24, mentre sabato fino alle due del mattino. Molti negozi saranno aperti, così come tutti i bar e i ristoranti.

