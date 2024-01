La passione per i tatuaggi e i suoi molossi di razza in giardino

I cani, molossi soprattutto, un po’ di palestra, le automobili sportive. La schiena completamente tatuata con le ali di un’aquila, e la figura di un uomo che la spinge verso il cielo. Un leone sull’avambraccio. Le passioni di Manuel Millefanti, nei suoi 43 anni di vita.

I selfie sui social in cui si racconta, si mostra, spesso con ironia. Se si volesse raccontarlo attraverso l’immagine che cercava di dare di se stesso, si potrebbe solo parlare di una persona con una sua semplicità, e la voglia di sorridere.

Con l’affetto per un figlio ancora piccolo e i cani di grossa taglia che gli scorrazzavano attorno nel giardino di casa, o in soggiorno. E qualche amico, con cui condivideva le serate, a volte anche un po’ sopra le righe, come ricorda qualcuno.

Ma di fatto una persona tranquilla, un bonaccione che alle spalle si è lasciato buoni ricordi in tante persone, e una grande dose di incredulità per la sua morte violenta.

Saranno gli inquirenti a fare chiarezza sulla sua terribile scomparsa.

Pa.Pi.