La matematica sarà più facile. La scuola estende il progetto: "Chiediamo aiuto ai genitori"

Tutti possono migliorare l’apprendimento della matematica, il segreto è utilizzare il metodo giusto. All’istituto comprensivo di Fino Mornasco l’anno scorso hanno aderito al progetto internazionale ‘Innovamat’ già adottato con successo in Spagna e in Gran Bretagna, grazie all’utilizzo di materiali multimediali che vengono mostrati agli alunni attraverso l’impiego della lavagna interattiva e i computer. "Le lezioni sono impostate con attività multiple che hanno uno spazio di 10/15 minuti ciascuna e che poi si modificano gradualmente aumentando di difficoltà in modo da sfruttare sempre i più alti tempi di attenzione affinché tutti gli allievi si sentano coinvolti – spiega la dirigente scolastica Raffaella Piatti (nel riquadro) –. Gli alunni, i docenti e le famiglie di Fino, Cassina e Luisago che con i loro alunni e bimbi della prima classe di primaria hanno sperimentato Il metodo si sono detti entusiasti, non solo per il pur importante aspetto ‘amichevole’ del progetto, ma per i passi compiuti dagli studenti". Nelle classi che hanno sperimentato il nuovo metodo infatti gli alunni hanno imparato la matematica con minor sforzo e risultati migliori da qui la decisione della scuola di estendere il progetto a tutte le prime e mantenerlo per i bimbi che l’hanno già sperimentato e il prossimo anno saranno in seconda.

L’aiuto dei genitori è fondamentale per coprire i costi della didattica, circa 11mila euro, da raccogliere attraverso donazioni alla piattaforma di crowdfunding del Ministero dell’Istruzione. "Abbiamo costruito la nostra pagina sulla piattaforma del Ministero – spiega la dirigente nell’appello rivolto ai genitori – ciascuno può donare a partire da 10 euro, con l’idea che tutti contribuiscano e che non si chiedano, invece, come altri Istituti fanno, alti costi alle famiglie. I donatori poi potranno detrarre la propria offerta dalle tasse al momento di presentare la dichiarazione dei redditi".

Ro.Can.